В Польше говорят о малом числе дезертиров среди украинцев, проходящих обучение в стране

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что масштабы дезертирства украинских солдат, которые проходят обучение в Польше, небольшие.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

О сообщениях британской газеты Financial Times о растущем количестве дезертирства украинцев, в том числе тех, кто проходил подготовку за рубежом, в частности в Польше, главу Минобороны спросили в понедельник.

"Масштабы дезертирства небольшие, незначительные. Явление, которое присутствует, но никоим образом не угрожает учебному процессу. Конечно, оно будет прогрессировать, чем дольше будет продолжаться конфликт.

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Это опыт других конфликтов (...). Я думаю, что гораздо сложнее ситуация (масштабы дезертирства – ред.) в самой Украине", – сказал Косиняк-Камыш.

Он отметил, что усталость от войны растет, и поляки также ее чувствуют.

"Я помню первые дни после начала войны. Открытые сердца, дома. Сегодня об этом возникает все больше вопросов", – сказал глава Минобороны, подчеркнув, что в Украине усталость от конфликта намного выше.

По его мнению, вызывает беспокойство малое количество молодых украинцев, проживающих в Польше и других европейских странах, которые соглашаются на военную подготовку. По словам министра, сотрудничество в сфере обучения является одним из пунктов соглашения с Украиной.

"Я помню наш разговор с президентом (Владимиром) Зеленским в июле этого года. Он был очень оптимистично настроен, что будет много людей, что они подготовили все действия. А здесь вышло не так много людей. Это несколько десятков человек, которые согласились на такую подготовку", – сказал Косиняк-Камыш.

Он также оценил, что вид молодых украинских ребят в сверхсовременных автомобилях или пятизвездочных отелях вызывает эмоции и справедливые возражения у украинцев, которые воюют за свою Родину, но также и у поляков, которые тратят миллиарды на помощь.

Косиняк-Камыш напомнил, что Польша является одной из важнейших стран, которые участвуют в подготовке украинских солдат на своей территории.

Ранее сообщалось, что по состоянию на начало ноября в Украинский легион в Польше подали более 500 заявок из 30 стран мира.

На брифинге для СМИ представитель рекрутингового центра Петр Горкуша заявил, что на 12 ноября их количество возросло до 600.

Обучение добровольцев должно начаться на территории Польши до конца 2024 года.

По двусторонней договоренности, украинская сторона обеспечивает добровольцев легиона военной формой и медикаментами, а польская – предоставляет соответствующую инфраструктуру, технику и вооружение на период обучения.