Депутат партії Шольца знявся з виборів після зізнання у вживанні кокаїну

Депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини Мануель Гава зняв свою кандидатуру на виборах до Бундестагу після того, як зізнався, що регулярно вживав кокаїн.

Про це він заявив в інтервʼю газеті Neue Osnabrücker Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

33-річний Гава відреагував на розслідування німецьких ЗМІ, яке вийшло напередодні, та пояснив вживання наркотиків бажанням втекти від тиску берлінської політичної сцени та особистими проблемами.

"Я облажався. Це (вживання кокаїну. – Ред.) було переважно на вихідних", – сказав політик партії канцлера Німеччини Олафа Шольца.

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Ґава оголосив про зняття з виборів до Бундестагу, які відбудуться в лютому 2025 року, але офіційно пояснив рішення станом здоров'я – нібито тим, що страждає на аутоімунне захворювання вовчак, хоча й не надав доказів.

Гава з 2021 року представляє у Бундестазі виборчий округ Оснабрюк – рідне місто міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Але з середини 2024-го в СДПН усе частіше висловлювали незадоволення роботою політика, який пропускав зустрічі та рідко зʼявлявся в парламенті.

Зазначимо, що сам канцлер Німеччини Олаф Шольц, за його словами, ніколи навіть марихуани не курив.