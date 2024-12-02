Депутат партии Шольца снялся с выборов после признания в употреблении кокаина

Депутат от Социал-демократической партии Германии Мануэль Гава снял свою кандидатуру на выборах в Бундестаг после того, как признался, что регулярно употреблял кокаин.

Об этом он заявил в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, сообщает "Европейская правда".

33-летний Гава отреагировал на расследование немецких СМИ, которое вышло накануне, и объяснил употребление наркотиков желанием убежать от давления берлинской политической сцены и личными проблемами.

"Я облажался. Это (употребление кокаина. – Ред.) было преимущественно на выходных", – сказал политик партии канцлера Германии Олафа Шольца.

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Гава объявил о снятии с выборов в Бундестаг, которые состоятся в феврале 2025 года, но официально объяснил решение состоянием здоровья – якобы тем, что страдает аутоиммунным заболеванием волчанкой, хотя и не предоставил доказательств.

Гава с 2021 года представляет в Бундестаге избирательный округ Оснабрюк – родной город министра обороны Германии Бориса Писториуса. Но с середины 2024-го в СДПГ все чаще выражали недовольство работой политика, который пропускал встречи и редко появлялся в парламенте.

Отметим, что сам канцлер Германии Олаф Шольц, по его словам, никогда даже марихуаны не курил.