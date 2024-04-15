Шольц зізнався, що ніколи не курив марихуану

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі зі студентами у Шанхаї зізнався, що ніколи не курив марихуану.

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

На зустрічі один зі студентів розповів, що збирається переїхати до Берліна, і спитав у Шольца, що треба зробити, щоб захиститися від спокуси спробувати наркотики.

Студент згадав нещодавно ухвалений у Німеччині закон про легалізацію канабісу.

На це Шольц відповів: "Просто не куріть". Він додав, що йому вже самому майже 66 років, і він "ніколи не курив канабіс".

Як зазначає видання, Шольц прагнув розвіяти враження, що через ухвалений закон куріння марихуани набуло масового характеру.

"Якщо ви вчитеся в Берліні, ви можете там пробігати весь час і ніколи не зустріти нікого, хто б так робив", – зазначив канцлер.

Нагадаємо, у Німеччині з 1 квітня набув чинності закон, що легалізує рекреаційне використання канабісу. Австрія після цього вирішила посилити поліцейські перевірки на кордоні з Німеччиною.