Польща викликає посла Угорщини через скандальне рішення про притулок депутату
До МЗС Польщі викликали угорського посла через скандальне рішення Будапешта надати притулок розшукуваному польському політику.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві МЗС Польщі від 20 грудня.
У відомстві розцінили рішення уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана про надання політичного притулку Марчину Романовському, який розшукується за європейським ордером на арешт, як акт, що є недружнім до Республіки Польща і суперечить елементарним принципам, обов'язковим для держав-членів Європейського Союзу.
Виправдання цього рішення нібито політичними переслідуваннями є образливим для громадян і польської влади, заявили в МЗС Польщі.
"У відповідь на такі дії посла Угорщини в Польщі сьогодні буде викликано до МЗС для отримання офіційного протесту польської сторони з цього приводу", – йдеться у заяві.
Водночас міністр закордонних справ вирішив викликати до Варшави для консультацій посла Польщі в Угорщині Себастьяна Кенцика.
"Хочемо зазначити, що надання міжнародного захисту в будь-якій країні-члені ЄС не звільняє цю країну від зобов'язання виконати європейський ордер на арешт", – заявили в МЗС Польщі.
Якщо Угорщина не виконає своїх європейських зобов'язань, Польща обіцяє звернутися до Європейської комісії з проханням розпочати провадження проти Угорщини відповідно до статті 259 Договору про функціонування Європейського Союзу.
Нагадаємо, ексзаступника міністра, нині депутата "Права і справедливості" Марчина Романовського затримали в липні 2024 року у межах розслідування про можливі зловживання у розпорядженні коштами у Фонді справедливості. Романовський зник на початку грудня після нібито лікування.
Однак у день, коли окружний суд у Варшаві видав європейський ордер на арешт колишнього польського посадовця, стало відомо, що він перебуває під захистом влади Угорщини.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нагадав Польщі про погіршення відносин між країнами, коментуючи рішення про притулок колишньому польському заступнику міністра.