Польша вызывает посла Венгрии из-за скандального решения об убежище депутату

В МИД Польши вызвали венгерского посла из-за скандального решения Будапешта предоставить убежище разыскиваемому польскому политику.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД Польши от 20 декабря.

В ведомстве расценили решение правительства премьер-министра Виктора Орбана о предоставлении политического убежища Марчину Романовскому, который разыскивается по европейскому ордеру на арест, как акт, который является недружественным к Республике Польша и противоречит элементарным принципам, обязательным для государств-членов Европейского Союза.

Оправдание этого решения якобы политическими преследованиями является оскорбительным для граждан и польских властей, заявили в МИД Польши.

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"В ответ на такие действия посол Венгрии в Польше сегодня будет вызван в МИД для получения официального протеста польской стороны по этому поводу", – говорится в заявлении.

В то же время министр иностранных дел решил вызвать в Варшаву для консультаций посла Польши в Венгрии Себастьяна Кенцика.

"Хотим отметить, что предоставление международной защиты в любой стране-члене ЕС не освобождает эту страну от обязательства выполнить европейский ордер на арест", – заявили в МИД Польши.

Если Венгрия не выполнит своих европейских обязательств, Польша обещает обратиться к Европейской комиссии с просьбой начать производство против Венгрии в соответствии со статьей 259 Договора о функционировании Европейского Союза.

Напомним, экс-заместителя министра, ныне депутата "Права и справедливости" Марчина Романовского задержали в июле 2024 года в рамках расследования о возможных злоупотреблениях в распоряжении средствами в Фонде справедливости. Романовский исчез в начале декабря после якобы лечения.

Однако в день, когда окружной суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест бывшего польского чиновника, стало известно, что он находится под защитой властей Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил Польше об ухудшении отношений между странами, комментируя решение об убежище бывшему польскому заместителю министра.