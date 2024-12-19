Угорщина дала притулок польському депутату, якого розшукують на батьківщині

Уряд Угорщини надав притулок депутату від "Права і справедливості" та колишньому заступнику міністра юстиції Марчину Романовському, якому на батьківщині інкримінують розтрату бюджетних коштів.

Про це заявив адвокат Романовського Бартош Левандовський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

За словами Левандовського, угорська влада надала польському урядовцю притулок "у зв'язку з діями польського уряду і підпорядкованої йому Національної прокуратури, які порушили його права і свободи".

У своєму клопотанні до Будапешта Романовський стверджував, що "не може розраховувати на справедливий судовий розгляд у Польщі через політичну заангажованість деяких суддів, які відкрито підтримують нинішнього міністра юстиції".

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Новина про притулок Романовського зʼявилась того ж дня, коли стало відомо, що окружний суд у Варшаві видав європейський ордер на арешт колишнього польського посадовця.

Нагадаємо, Марчина Романовського затримали в липні 2024 року у межах розслідування про можливі зловживання у розпорядженні коштами у Фонді справедливості – спеціальному фонді для підтримки постраждалих від злочинів, що підпорядковується Міністерству юстиції Польщі.

Розслідування триває, зокрема, щодо перевищення повноважень та невиконання обов'язків колишніми посадовцями польського Мін'юсту, до обов'язків яких входило управління, розподіл та виплати коштів з Фонду.

Романовський зник на початку грудня після нібито лікування; за інформацією польських ЗМІ, він міг виїхати за кордон і переховується в Іспанії.

Він опинився серед посадовців попереднього уряду, яким зі зміною влади почали ставити запитання щодо їхньої роботи за правління "ПіС". Серед іншого, це скандал з використанням шпигунського програмного забезпечення Pegasus для стеження за опонентами, а також організація голосування поштою в розпал пандемії коронавірусу.

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