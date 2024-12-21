Канцлер і глава МВС Німеччини прямують до Магдебурга, де стався наїзд на ярмарок

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і глава МВС Ненсі Фезер у суботу відвідають Магдебург, де напередодні стався наїзд автомобіля на різдвяний ярмарок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Увечері в соборі Магдебурга відбудеться поминальна служба.

Прем'єр-міністр Саксонії-Ангальт Райнер Хазелофф заявив у суботу ввечері: "Канцлер приїде завтра і оцінить ситуацію разом з нами і, безумовно, не тільки буде разом з нами сумувати, але й обговорить необхідні заходи".

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Чоловік в'їхав на своєму автомобілі в групу людей на різдвяному ярмарку в Магдебурзі рано ввечері в п'ятницю. Наразі підтверджено загибель двох людей – маленької дитини та дорослого. За офіційними даними, щонайменше 60 людей отримали поранення, в тому числі 15 – серйозні.

Водій автомобіля був заарештований після того, як скоїв смертельний наїзд. Ним виявився 50-річний Талеб А., лікар із сусіднього Бернбурга. Він народився в Саудівській Аравії і вперше приїхав до Німеччини в 2006 році.

Наразі поліція не має доказів наявності спільників. За інформацією з кіл безпеки, підозрюваний не є ісламістом. Передісторія інциденту все ще повністю незрозуміла – як і можливий мотив.

У Німеччині в останні роки відбувались теракти, під час яких зловмисники вʼїжджали на автомобілі чи фургоні в натовп людей – часто це траплялось на різдвяних ярмарках, де збираються багато відвідувачів.

Майже рівно вісім років тому, 19 грудня 2016 року, ісламістський терорист в'їхав на викраденій вантажівці у різдвяний ярмарок на площі Брайтшайдплац у Берліні. Тоді загинули 12 людей, а понад 70 отримали поранення.