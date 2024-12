У німецькому Магдебурзі авто вʼїхало в натовп на ярмарці, мінімум 1 загиблий

На різдвяному ярмарку в місті Магдебург, що в німецькій землі Саксонія-Ангальт, чоловік на автомобілі вʼїхав у натовп людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на MDR.

За словами очевидців, автомобіль в'їхав на територію різдвяного ярмарку в Магдебурзі в бік ратуші. Люди в паніці розбігались від авто.

За останньою інформацією, щонайменше одна людина загинула в результаті інциденту. На фотографіях з місця події видно карети швидкої допомоги.

Реклама:

Також на відео з місця події видно велику кількість машин поліції.

An attack has taken place at a Christmas market in Magdeburg, Germany.



Several people are dead and injured, according to MDR. pic.twitter.com/LRjCu82QtS