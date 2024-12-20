У німецькому Магдебурзі авто вʼїхало в натовп на ярмарці, мінімум 1 загиблий
Новини — П'ятниця, 20 грудня 2024, 21:13 —
На різдвяному ярмарку в місті Магдебург, що в німецькій землі Саксонія-Ангальт, чоловік на автомобілі вʼїхав у натовп людей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на MDR.
За словами очевидців, автомобіль в'їхав на територію різдвяного ярмарку в Магдебурзі в бік ратуші. Люди в паніці розбігались від авто.
За останньою інформацією, щонайменше одна людина загинула в результаті інциденту. На фотографіях з місця події видно карети швидкої допомоги.
Також на відео з місця події видно велику кількість машин поліції.
An attack has taken place at a Christmas market in Magdeburg, Germany.– Visegrád 24 (@visegrad24) December 20, 2024
Several people are dead and injured, according to MDR. pic.twitter.com/LRjCu82QtS
За інформацією агентства DPA, водій автомобіля був арештований. Наразі невідомо, хто він та яким був мотив його дій.
Тим часом керівник різдвяного ярмарку закликав людей покинути центр Магдебурга, а саму ярмарку закрили для відвідувачів.
У Німеччині в останні роки відбувались теракти, під час яких зловмисники вʼїжджали на автомобілі чи фургоні в натовп людей – часто це траплялось на різдвяних ярмарках, де збираються багато відвідувачів.