У німецькому Магдебурзі авто вʼїхало в натовп на ярмарці, мінімум 1 загиблий

На різдвяному ярмарку в місті Магдебург, що в німецькій землі Саксонія-Ангальт, чоловік на автомобілі вʼїхав у натовп людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на MDR.

За словами очевидців, автомобіль в'їхав на територію різдвяного ярмарку в Магдебурзі в бік ратуші. Люди в паніці розбігались від авто.

За останньою інформацією, щонайменше одна людина загинула в результаті інциденту. На фотографіях з місця події видно карети швидкої допомоги.

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Фото: MDR

Також на відео з місця події видно велику кількість машин поліції.

An attack has taken place at a Christmas market in Magdeburg, Germany.



Several people are dead and injured, according to MDR. pic.twitter.com/LRjCu82QtS – Visegrád 24 (@visegrad24) December 20, 2024

За інформацією агентства DPA, водій автомобіля був арештований. Наразі невідомо, хто він та яким був мотив його дій.

Тим часом керівник різдвяного ярмарку закликав людей покинути центр Магдебурга, а саму ярмарку закрили для відвідувачів.

У Німеччині в останні роки відбувались теракти, під час яких зловмисники вʼїжджали на автомобілі чи фургоні в натовп людей – часто це траплялось на різдвяних ярмарках, де збираються багато відвідувачів.