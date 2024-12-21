Канцлер и глава МВД Германии направляются в Магдебург, где произошел наезд на ярмарку

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава МВД Нэнси Фезер в субботу посетят Магдебург, где накануне произошел наезд автомобиля на рождественскую ярмарку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Вечером в соборе Магдебурга состоится поминальная служба.

Премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф заявил в субботу вечером: "Канцлер приедет завтра и оценит ситуацию вместе с нами и, безусловно, не только будет вместе с нами скорбеть, но и обсудит необходимые меры".

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Мужчина въехал на своем автомобиле в группу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге рано вечером в пятницу. Сейчас подтверждена гибель двух человек – маленького ребенка и взрослого. По официальным данным, по меньшей мере 60 человек получили ранения, в том числе 15 – серьезные.

Водитель автомобиля был арестован после того, как совершил смертельный наезд. Им оказался 50-летний Талеб А., врач из соседнего Бернбурга. Он родился в Саудовской Аравии и впервые приехал в Германию в 2006 году.

На данный момент полиция не имеет доказательств наличия сообщников. По информации из кругов безопасности, подозреваемый не является исламистом. Предыстория инцидента все еще полностью непонятна – как и возможный мотив.

В Германии в последние годы происходили теракты, во время которых злоумышленники въезжали на автомобиле или фургоне в толпу людей – часто это случалось на рождественских ярмарках, где собирается много посетителей.

Почти ровно восемь лет назад, 19 декабря 2016 года, исламистский террорист въехал на угнанном грузовике в рождественскую ярмарку на площади Брайтшайдплац в Берлине. Тогда погибли 12 человек, а более 70 получили ранения.