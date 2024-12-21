Колишня королівська сім'я Греції повернула собі грецьке громадянство

Члени колишньої королівської сім'ї Греції відновили грецьке громадянство і офіційно визнали республіканську систему правління в країні, що стало знаковим кроком через 50 років після скасування монархії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Покійний король Костянтин II і члени його сім'ї були позбавлені грецького громадянства в 1994 році в результаті суперечки з урядом щодо колишньої королівської власності і через заяви про те, що він відмовився відмовлятися від будь-яких прав на грецький трон для своїх нащадків.

Представник Міністерства внутрішніх справ Атанасіос Балерпас повідомив, що родичі покійного короля, який помер минулого року у віці 82 років, підписали в четвер декларацію про визнання республіканського уряду і прийняття нового прізвища Де Грес, що у перекладі з французької означає "з Греції".

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"Вирішується питання, яке історично не вирішувалося. Давайте подивимося в майбутнє. Я думаю, що це хороший момент, тому що він закриває рахунок з минулим, і тепер ми можемо дивитися вперед як народ", – сказав Балерпас в інтерв'ю державному радіо.

Рішення про громадянство було опубліковане в урядовому віснику в п'ятницю (7035/2024), а це означає, що Де Греси можуть подавати заяви на отримання державних посвідчень особи та грецьких паспортів.

Рішення поширюється на всіх п'ятьох дітей Костянтина II і колишньої королеви Анни-Марії – Алексію, Павлоса, Ніколаоса, Теодору і Філіппоса – а також на п'ятьох онуків покійного короля.

Грецька монархія була скасована на референдумі в грудні 1974 року, коли виборці переважною більшістю голосів підтримали республіканську конституцію, через кілька місяців після падіння семирічної військової диктатури.

Члени королівської сім'ї жили у вигнанні протягом десятиліть, перш ніж Костянтин повернувся як приватна особа у віці сімдесяти років. Вони були позбавлені грецького громадянства в 1994 році під час судової суперечки за колишній королівський маєток, який зараз перебуває у державній власності.

Раніше вони відмовилися прийняти прізвище, дистанціюючись від назви Глюксбург, закріпленої законом 1994 року, яка, на їхню думку, надто тісно пов'язувала їх з німецьким походженням і робила їх менш легітимними греками.

Деякі депутати від лівоцентристських і лівих опозиційних партій заперечували проти прізвища, обраного колишніми членами королівської сім'ї, стверджуючи, що воно звучить як титул, а не як звичайне прізвище, але не заперечували проти їхнього права на громадянство.