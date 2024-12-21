Бывшая королевская семья Греции вернула себе греческое гражданство

Члены бывшей королевской семьи Греции восстановили греческое гражданство и официально признали республиканскую систему правления в стране, что стало знаковым шагом через 50 лет после отмены монархии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Покойный король Константин II и члены его семьи были лишены греческого гражданства в 1994 году в результате спора с правительством относительно бывшей королевской собственности и из-за заявлений о том, что он отказался отказываться от каких-либо прав на греческий трон для своих потомков.

Представитель Министерства внутренних дел Атанасиос Балерпас сообщил, что родственники покойного короля, который умер в прошлом году в возрасте 82 лет, подписали в четверг декларацию о признании республиканского правительства и принятии новой фамилии Де Грес, что в переводе с французского означает "из Греции".

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"Решается вопрос, который исторически не решался. Давайте посмотрим в будущее. Я думаю, что это хороший момент, потому что он закрывает счет с прошлым, и теперь мы можем смотреть вперед как народ", – сказал Балерпас в интервью государственному радио.

Решение о гражданстве было опубликовано в правительственном вестнике в пятницу (7035/2024), а это означает, что Де Гресы могут подавать заявления на получение государственных удостоверений личности и греческих паспортов.

Решение распространяется на всех пятерых детей Константина II и бывшей королевы Анны-Марии – Алексию, Павлоса, Николаоса, Теодору и Филиппоса – а также на пятерых внуков покойного короля.

Греческая монархия была упразднена на референдуме в декабре 1974 года, когда избиратели подавляющим большинством голосов поддержали республиканскую конституцию, через несколько месяцев после падения семилетней военной диктатуры.

Члены королевской семьи жили в изгнании в течение десятилетий, прежде чем Константин вернулся как частное лицо в возрасте семидесяти лет. Они были лишены греческого гражданства в 1994 году во время судебного спора за бывшее королевское поместье, которое сейчас находится в государственной собственности.

Ранее они отказались принять фамилию, дистанцируясь от названия Глюксбург, закрепленного законом 1994 года, которое, по их мнению, слишком тесно связывало их с немецким происхождением и делало их менее легитимными греками.

Некоторые депутаты от левоцентристских и левых оппозиционных партий возражали против фамилии, выбранной бывшими членами королевской семьи, утверждая, что она звучит как титул, а не как обычная фамилия, но не возражали против их права на гражданство.