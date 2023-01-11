Помер останній король Греції

Колишній король Греції Костянтин II, чиє дев'ятирічне правління збіглося з одним з найбільш бурхливих періодів в політичній історії країни, помер у вівторок у віці 82 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Співробітники приватної лікарні "Гігея" в Афінах підтвердили, що Костянтин помер після лікування у відділенні інтенсивної терапії.

Коли він вступив на престол як Костянтин II у віці 23 років у 1964 році, молодий монарх, який вже прославився як олімпійський чемпіон з вітрильного спорту, користувався величезною популярністю. Наступного року він розтратив значну частину цієї підтримки своєю активною участю в махінаціях, що призвели до повалення всенародно обраного уряду Центристського союзу на чолі з прем'єр-міністром Георгіосом Папандреу.

Цей епізод, досі широко відомий в Греції як "відступництво", або вихід з правлячої партії кількох законодавців, дестабілізував конституційний порядок і призвів у 1967 році до військового перевороту. Костянтин вступив у конфлікт з військовими правителями і був змушений піти у вигнання. Диктатура скасувала монархію в 1973 році, а референдум після відновлення демократії в 1974 році зруйнував будь-які надії Костянтина на те, що він коли-небудь знову буде правити.

Скоротивши в наступні десятиліття свої візити до Греції до швидкоплинних візитів, які щоразу викликали політичну і медійну бурю, він зміг в останні роки життя знову оселитися в рідній країні, коли протидія його присутності вже не мала значення.

Костянтин народився 2 червня 1940 року в Афінах, в сім'ї принца Павла, молодшого брата короля Георга II і передбачуваного спадкоємця престолу, і принцеси Фредеріки Ганноверської. Його старша сестра Софія є дружиною колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса І. Принц Філіп грецького походження, покійний герцог Единбурзький та чоловік покійної королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, є його дядьком.

До своїх останніх днів Костянтин, визнаючи, що Греція стала республікою, продовжував називати себе королем Греції, а своїх дітей - принцами і принцесами, хоча Греція більше не визнавала дворянських титулів.

Більшість років у вигнанні він жив у лондонському передмісті Гемпстед-Гарден і, як кажуть, був особливо близький до свого троюрідного брата Чарльза, принца Уельського, а нині короля Чарльза ІІІ.

У 1994 році тодішній соціалістичний уряд позбавив його громадянства і експропріював те, що залишилося від власності королівської сім'ї. Костянтин подав позов до Європейського суду з прав людини і в 2002 році отримав 12 мільйонів євро, що становить лише частину від 500 мільйонів, які він вимагав.

Костянтин подорожував з данським паспортом, як данський принц.

У нього залишилася дружина, колишня принцеса Данії Анна-Марія, молодша сестра королеви Маргрете II; п'ятеро дітей - Алексія, Павлос, Ніколаос, Теодора і Філіппос; і дев'ятеро онуків.