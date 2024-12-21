Міністр оборони Німеччини: Якщо Путін нападе, ми повинні бути здатні вести війну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наполягає, що німецька армія повинна бути придатною до війни.

Про це Пісторіус сказав в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke Media Group, передає "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Міністр оборони закликав до значного збільшення оборонного бюджету. "З 2028 року нам потрібен оборонний бюджет щонайменше 80 мільярдів, швидше за все, 90 мільярдів євро щорічно, щоб відповідати вимогам, які ми маємо у зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою", – сказав Пісторіус.

"Якщо Путін нападе, ми повинні бути в змозі вести війну", – наголосив він.

Реклама:

Соціал-демократ висловився за реформу боргового гальма, щоб профінансувати мільярдні витрати. "Я вважаю, що в цій ситуації політично неправильно жорстко триматися за боргове гальмо, – сказав Пісторіус.

"Якщо ми будемо фінансувати необхідні витрати на нашу оборону зі звичайного бюджету, це задушить здатність держави діяти, поставить під загрозу соціальне забезпечення і, таким чином, посилить екстремістські партії", – пояснив він.

Міністр відкинув новий спеціальний фонд для Бундесверу: "Я не є прихильником нового спеціального фонду".

За його словами, певна сума могла б бути використана для закупівлі нових матеріалів. "Але ми не брали б до уваги довгострокову експлуатацію, ремонт або додатковий персонал, тому що це не оплачується зі спеціального фонду", – пояснив він.

Водночас, Німеччина може зіткнутися зі значно більшими витратами по лінії НАТО. У кулуарних переговорах майбутній президент Дональд Трамп закликав партнерів по НАТО збільшити свої оборонні бюджети з двох до п'яти відсотків від їхнього економічного виробництва.

Фактично, союзники по НАТО вже обговорюють підвищення цільового показника витрат. Проте багато урядів стурбовані складними фінансовими рішеннями, яких це вимагатиме.

Нагадаємо, Борис Пісторіус може уявити собі німецьких солдатів в Україні, але лише за умови припинення вогню.