Министр обороны Германии: Если Путин нападет, мы должны быть способны вести войну

Министр обороны Германии Борис Писториус настаивает, что немецкая армия должна быть пригодной к войне.

Об этом Писториус сказал в интервью газетам медиагруппы Funke Media Group, передает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Министр обороны призвал к значительному увеличению оборонного бюджета. "С 2028 года нам нужен оборонный бюджет не менее 80 миллиардов, скорее всего, 90 миллиардов евро ежегодно, чтобы соответствовать требованиям, которые мы имеем в связи с ухудшением ситуации с безопасностью", – сказал Писториус.

"Если Путин нападет, мы должны быть в состоянии вести войну", – подчеркнул он.

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Социал-демократ высказался за реформу долгового тормоза, чтобы профинансировать миллиардные расходы. "Я считаю, что в этой ситуации политически неправильно жестко держаться за долговой тормоз, – сказал Писториус.

"Если мы будем финансировать необходимые расходы на нашу оборону из обычного бюджета, это задушит способность государства действовать, поставит под угрозу социальное обеспечение и, таким образом, усилит экстремистские партии", – пояснил он.

Министр отверг новый специальный фонд для Бундесвера: "Я не являюсь сторонником нового специального фонда".

По его словам, определенная сумма могла бы быть использована для закупки новых материалов. "Но мы не принимали бы во внимание долгосрочную эксплуатацию, ремонт или дополнительный персонал, потому что это не оплачивается из специального фонда", – пояснил он.

В то же время, Германия может столкнуться со значительно большими расходами по линии НАТО. В кулуарных переговорах будущий президент Дональд Трамп призвал партнеров по НАТО увеличить свои оборонные бюджеты с двух до пяти процентов от их экономического производства.

Фактически, союзники по НАТО уже обсуждают повышение целевого показателя расходов. Однако многие правительства обеспокоены сложными финансовыми решениями, которых это потребует.

Напомним, Борис Писториус может представить себе немецких солдат в Украине, но только при условии прекращения огня.