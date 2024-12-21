Прем'єр Фінляндії: Кордон з РФ залишиться закритим на невизначений термін

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що східний кордон Фінляндії поки що залишатиметься закритим.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

За словами Орпо, кордон або окремі прикордонні пости не можуть бути відкриті до тих пір, поки не буде досягнута угода з Росією.

Орпо заявляє, що на практиці це означатиме, що Росія більше не буде пропускати мігрантів до кордону без необхідних проїзних документів. За словами Орпо, за наявною інформацією, Росія продовжить пропускати мігрантів через прикордонні пункти, якщо вони будуть відкриті.

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Орпо відповів на запитання журналістів з цього приводу сьогодні вранці в Сааріселькя, в Лапландії. Орпо приймає саміт лідерів ЄС у Сааріселькя.

Нагадаємо, на початку року міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.

Також Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз побудувати оборонну лінію вздовж кордону з Росією і Білоруссю.