Премьер Финляндии: Граница с РФ останется закрытой на неопределенный срок

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что восточная граница Финляндии пока будет оставаться закрытой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

По словам Орпо, граница или отдельные пограничные посты не могут быть открыты до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение с Россией.

Орпо заявляет, что на практике это будет означать, что Россия больше не будет пропускать мигрантов к границе без необходимых проездных документов. По словам Орпо, по имеющейся информации, Россия продолжит пропускать мигрантов через пограничные пункты, если они будут открыты.

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Орпо ответил на вопросы журналистов по этому поводу сегодня утром в Саариселькя, в Лапландии. Орпо принимает саммит лидеров ЕС в Саариселькя.

Напомним, в начале года министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.

Также Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз построить оборонительную линию вдоль границы с Россией и Беларусью.