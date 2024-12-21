Китайське судно, яке могло пошкодити кабелі в Балтиці, вперше за місяць зрушило з місця

Китайське судно Yi Peng 3, яке, за інформацією ЗМІ, підозрюється в причетності до обривів кабелів звʼязку в Балтійському морі й досі перебувало біля берегів Данії, знялося з якоря.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням SVT.

Yi Peng 3 знялося з якоря близько 14.30 в суботу, 21 грудня, і наразі рухається на північ крізь протоку Каттегат, що між Швецією і Данією, у бік Єгипту.

Поблизу судна знаходяться також кораблі флоту Данії. Оборонне відомство країни повідомило мовнику DR, що проводжає за Yi Peng 3 за межі данської території "відповідними засобами".

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Yi Peng 3 вирушило після того, як влада Китаю дозволила шведським правоохоронцям зійти на борт судна для допитів та інших слідчих дій у справі про пошкодження кабелів звʼязку.

Кабелі в Балтійському морі, один з яких з'єднує Фінляндію і Німеччину, а інший – Швецію і Литву, були пошкоджені 17-18 листопада. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що він припускає, що це було викликано диверсією.

Порушення сталися у виключній економічній зоні Швеції, і шведська прокуратура веде розслідування за підозрою в можливому саботажі.

Представники західних розвідок з багатьох країн заявили, що вони впевнені, що китайський корабель спричинив обриви обох кабелів. Але вони висловили різні думки щодо того, чи були це нещасні випадки, чи це могло бути навмисною дією.