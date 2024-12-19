Шведську поліцію допустили на борт китайського судна у справі про розрив кабелю

Шведська поліція заявила в четвер, що на запрошення китайської влади висадилася на борт судна Yi Peng 3, яке перебуває в центрі розслідування розриву кабелю в Балтійському морі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Правоохоронні органи Швеції вже тривалий час зацікавлені у допиті екіпажу китайського суховантажу у зв'язку з пошкодженням двох підводних волоконно-оптичних кабелів у листопаді. Корабель вже місяць стоїть у водах поблизу, поки дипломати в Стокгольмі і Пекіні обговорюють це питання.

Слідчі швидко вийшли на судно, яке вийшло з російського порту Усть-Луга 15 листопада. Аналіз даних MarineTraffic, проведений Reuters, показав, що координати судна відповідають часу і місцю несправностей.

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Шведська поліція заявила в четвер, що вони брали участь на борту Yi Peng 3 лише як спостерігачі, тоді як китайська влада проводила розслідування.

"Паралельно триває попереднє розслідування диверсії у зв'язку з двома розривами кабелю в Балтійському морі", – йдеться в заяві поліції.

Дії, вчинені на борту судна в четвер, не були частиною попереднього розслідування, яке вела Швеція, додали в поліції.

Данська влада сприяє відвідуванню суховантажу, який стоїть на якорі в протоці Каттегат між Данією і Швецією, повідомила поліція.

Кабелі в Балтійському морі, один з яких з'єднує Фінляндію і Німеччину, а інший – Швецію і Литву, були пошкоджені 17-18 листопада. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що він припускає, що це було викликано диверсією.

Порушення сталися у виключній економічній зоні Швеції, і шведська прокуратура веде розслідування за підозрою в можливому саботажі.

Представники західних розвідок з багатьох країн заявили, що вони впевнені, що китайський корабель спричинив обриви обох кабелів. Але вони висловили різні думки щодо того, чи були це нещасні випадки, чи це могло бути навмисною дією.