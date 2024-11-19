Швеція розслідує обрив кабелів у Балтійському морі як можливу диверсію

Поліція Швеції почала кримінальне провадження за статтею про диверсію стосовно пошкодження двох кабелів зв’язку в Балтійському морі, про що стало відомо напередодні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві шведської поліції.

Зазначається, що правоохоронці спільно з прокуратурою розпочали попереднє розслідування двох обривів кабелів у Балтійському морі.

"Наразі злочин класифікують як диверсію, але це може змінитися", – зазначили там, додавши, що по допомогу в розслідуванні звернулись до Берегової охорони та Збройних сил Швеції.

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Крім того, поліція Швеції співпрацює з іншими відповідними органами, зокрема Шведською службою безпеки та міжнародними партнерами.

Раніше стало відомо про пошкодження кабелю зв’язку фінської компанії Cinia, який пролягає дном Балтійського моря та сполучає Фінляндію з Німеччиною.

Кабель довжиною майже 1200 кілометрів є єдиним у своєму роді прямим зв'язком між Фінляндією і Центральною Європою і проходить поряд з іншими важливими об'єктами інфраструктури, зокрема газопроводами та електрокабелями.

Згодом повідомляли про пошкодження кабелю зв'язку між Литвою та Швецією, що пролягає у Балтійському морі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше заявив, що підозрює диверсію у пошкодженні двох кабелів зв’язку у Балтійському морі.