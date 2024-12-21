Орбан: Угорщина веде переговори про збереження транзиту російського газу через Україну

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан заявив, що його держава веде переговори з Києвом і Москвою про збереження транзиту російського газу через Україну після 2024 року.

Про це він сказав на пресконференції в суботу, 21 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

За словами Орбана, угорська сторона запропонувала українській та російській стороні "трюк", який міг би дозволити зберегти транзит попри завершення дії угоди між Україною та "Газпромом" у 2024 році.

"Ми зараз пробуємо трюк... що, якби газ, коли він потрапляє на територію України, вже не був би російським, а був би у власності покупців. Таким чином, газ, який потрапляє в Україну, більше не буде російським, а буде угорським", – пояснив він.

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Премʼєр Угорщини сказав, що переговори тривають, і поки що зрозуміло, чи погодяться на це сторони, але Булапешт не відмовляється від українського транзитного маршруту для газу.

Водночас Орбан запевнив, що Угорщина достатньо забезпечена газом за рахунок газопроводу "Турецький потік", який іде через Болгарію, та додатковими поставками з Румунії.

Київ раніше заявляв, що виключає продовження транзитної угоди з "Газпромом", але зазначив, що Україна не проти транспортувати через свою газотранспортну систему газ, якщо він буде не з Росії.

Президент Володимир Зеленський раніше підтвердив, що Україна не розглядає поновлення угоди з "Газпромом" про транзит російського газу до Європи, а також дав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом азербайджанського.