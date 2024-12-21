Орбан: Венгрия ведет переговоры о сохранении транзита российского газа через Украину

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его государство ведет переговоры с Киевом и Москвой о сохранении транзита российского газа через Украину после 2024 года.

Об этом он сказал на пресс-конференции в субботу, 21 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

По словам Орбана, венгерская сторона предложила украинской и российской стороне "трюк", который мог бы позволить сохранить транзит несмотря на завершение действия соглашения между Украиной и "Газпромом" в 2024 году.

"Мы сейчас пробуем трюк... что, если бы газ, когда он попадает на территорию Украины, уже не был бы российским, а был бы в собственности покупателей. Таким образом, газ, который попадает в Украину, больше не будет российским, а будет венгерским", – пояснил он.

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Премьер Венгрии сказал, что переговоры продолжаются, и пока непонятно, согласятся ли на это стороны, но Булапешт не отказывается от украинского транзитного маршрута для газа.

В то же время Орбан заверил, что Венгрия достаточно обеспечена газом за счет газопровода "Турецкий поток", который идет через Болгарию, и дополнительными поставками из Румынии.

Киев ранее заявлял, что исключает продление транзитного соглашения с "Газпромом", но отметил, что Украина не против транспортировать через свою газотранспортную систему газ, если он будет не из России.

Президент Владимир Зеленский ранее подтвердил, что Украина не рассматривает возобновление соглашения с "Газпромом" о транзите российского газа в Европу, а также дал понять, что Киев не согласится прокачивать российский газ под видом азербайджанского.