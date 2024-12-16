Шмигаль розповів Фіцо, що Україна готова до транзиту неросійського газу

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у розмові з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо підтвердив, що Київ виключає продовження транзитної угоди з "Газпромом", але зазначив, що Україна не проти транспортувати через свою ГТС газ, якщо він буде не з Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в офіційних соцмережах прем’єр-міністра України.

Шмигаль розповів, що запевнив словацького колегу у тому, що Україна хоче гарантованої енергетичної безпеки для усієї Європи, і за останні роки у ЄС зробили чимало для того, щоб європейські країни мали надійне постачання і енергоресурси не можна було використовувати як інструмент шантажу, чим регулярно займалася Росія.

"Україна готова виконувати зобовʼязання, які ми взяли в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Тому якщо Єврокомісія офіційно звернеться до України щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського, ми звичайно будемо це обговорювати та готові реалізувати відповідні домовленості на основі принципів енергетичної безпеки, як усього ЄС, так і кожної європейської нації", – зазначив Шмигаль.

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Водночас прем’єр підкреслив, що Україна не розглядає продовження угоди з "Газпромом" про транзит газу і її дія припиниться з 1 січня 2025 року.

Шмигаль також подякував Фіцо за співпрацю у питанні імпорту електроенергії та повідомив, що минулого тижня 30% імпорту в Україну надійшло саме від Словаччини.

Нагадаємо, Словаччина – одна з небагатьох країн Європи, які зберегли залежність від російського газу, у зв’язку з чим від Братислави довго лунали сподівання, що Україна все ж збереже транзит.

Раніше у ЗМІ з’являлася інформація, що нібито обговорюють такий варіант збереження транзиту до Європи через українську ГТС, щоб європейські компанії закуповували газ у Азербайджану, а Україна продовжувала використовувати цю інфраструктуру і отримувати доходи від неї.

У липні президент України Володимир Зеленський згадував про такі переговори з Баку.

У вересні анонімний співрозмовник "ЄвроПравди" в уряді казав, що на той момент таких перемовин не велося, але якби якась із зацікавлених країн ЄС за підтримки Єврокомісії попросила Україну про транзит газу з Азербайджану, Київ погодився би на це.