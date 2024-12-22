Головні партії Німеччини, крім право– і ліворадикалів, уклали угоду про чесні вибори

Шість німецьких політичних партій у неділю уклали угоду про чесні вибори, що мають відбутися в лютому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Цими партіями стали стали консервативні Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС), Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), партія "Союз 90/Зелені", Вільна демократична партія (ВДП) та Ліва партія.

В укладеній угоді політичні сили домовилися, зокрема, під час передвиборної боротьби утримуватися від особистих образ, не застосовувати насильствj проти агітаторів, протидіяти екстремістським заявам і не поширювати завідомо неправдиві твердження, включаючи генеровані за допомогою штучного інтелекту.

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В угоді також зафіксована відмова від співпраці з ультраправою "Альтернативою для Німеччини" (АдН) та партіями, які не стоять на засадах вільного демократичного базового порядку.

Учасницею угоди про чесні вибори відмовилася стати партія Альянс Сари Вагенкнехт (АСВ). Як пояснив її генеральний секретар Крістіан Леє, така угода є несправедливою, допоки її учасники "поширюють неправдиві звинувачення щодо АСВ".

Угоду про чесні вибори запропонувала СДПН і розпочала відповідні переговори з усіма партіями Бундестагу, окрім АдН. У переговорах брала участь і партія АСВ.

Урядова коаліція, до якої входила СДПН, ВДП та партія "Союз 90/Зелені", розвалилася на початку листопада.

16 грудня Бундестаг висловив вотум недовіри уряду Шольца. Очікується, що президент Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосить рішення про розпуск Бундестагу 27 грудня.