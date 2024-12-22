Главные партии Германии, кроме право– и леворадикалов, заключили соглашение о честных выборах

Шесть немецких политических партий в воскресенье заключили соглашение о честных выборах, которые должны состояться в феврале.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Этими партиями стали стали стали консервативные Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия "Союз 90/Зеленые", Свободная демократическая партия (СДП) и Левая партия.

В заключенном соглашении политические силы договорились, в частности, во время предвыборной борьбы воздерживаться от личных оскорблений, не применять насилие против агитаторов, противодействовать экстремистским заявлениям и не распространять заведомо ложные утверждения, включая генерируемые с помощью искусственного интеллекта.

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В соглашении также зафиксирован отказ от сотрудничества с ультраправой "Альтернативой для Германии" (АдГ) и партиями, которые не стоят на принципах свободного демократического базового порядка.

Участницей соглашения о честных выборах отказалась стать партия Альянс Сары Вагенкнехт (АСВ). Как пояснил ее генеральный секретарь Кристиан Лее, такое соглашение является несправедливым, пока его участники "распространяют ложные обвинения в отношении АСВ".

Соглашение о честных выборах предложила СДПГ и начала соответствующие переговоры со всеми партиями Бундестага, кроме АдГ. В переговорах участвовала и партия АСВ.

Правительственная коалиция, в которую входила СДПГ, СвДП и партия "Союз 90/Зеленые", развалилась в начале ноября.

16 декабря Бундестаг выразил вотум недоверия правительству Шольца. Ожидается, что президент Франк-Вальтер Штайнмайер объявит решение о роспуске Бундестага 27 декабря.