Посилка із запальним пристроєм спричинила пожежу в розподільчому центрі у Німеччині

У поштовому розподільчому центрі в німецькому місті Гревен поблизу Мюнстера спалахнула пожежа через запалювальний пристрій, який був у пакунку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У суботу вдень у поштовому розподільчому центрі в місті Гревен поблизу Мюнстера сталася пожежа через запальний пристрій у пакунку. За повідомленням поліції та прокуратури, ніхто не постраждав.

Наразі нічого не можна сказати про відправника і одержувача, оскільки пакунок був майже повністю знищений, сказав старший прокурор Дірк Оллех.

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Не було виявлено нічого, що могло б вказувати на мотив. Однак зараз робляться спроби реконструювати маршрут посилки.

Посилка містила пляшки з легкозаймистою рідиною і детонатор.

Також незрозуміло, чи запалювальний пристрій загорівся навмисно, чи випадково. Пожежна команда змогла швидко загасити пожежу. Будівля не постраждала.

Також з'ясовується, чи є паралелі з подібними інцидентами.

Раніше газета Wall Street Journal з посиланням на західних посадовців з питань безпеки повідомила, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, які прямували до США й Канади.

ЗМІ повідомляли, що пакунки із запалювальним пристроєм, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Великій Британії, відправили з Литви, причому відправник використав фальшиві особисті дані.