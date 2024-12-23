Посылка с зажигательным устройством вызвала пожар в распределительном центре в Германии
В почтовом распределительном центре в немецком городе Гревен вблизи Мюнстера вспыхнул пожар из-за зажигательного устройства, которое было в пакете.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.
В субботу днем в почтовом распределительном центре в городе Гревен вблизи Мюнстера произошел пожар из-за зажигательного устройства в пакете. По сообщению полиции и прокуратуры, никто не пострадал.
Пока ничего нельзя сказать об отправителе и получателе, поскольку пакет был почти полностью уничтожен, сказал старший прокурор Дирк Оллех.
Не было обнаружено ничего, что могло бы указывать на мотив. Однако сейчас предпринимаются попытки реконструировать маршрут посылки.
Посылка содержала бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и детонатор.
Также непонятно, зажигательное устройство загорелось намеренно или случайно. Пожарная команда смогла быстро потушить пожар. Здание не пострадало.
Также выясняется, есть ли параллели с подобными инцидентами.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников по вопросам безопасности сообщила, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду.
СМИ сообщали, что пакеты с зажигательным устройством, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправили из Литвы, причем отправитель использовал фальшивые личные данные.