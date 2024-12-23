Посылка с зажигательным устройством вызвала пожар в распределительном центре в Германии

В почтовом распределительном центре в немецком городе Гревен вблизи Мюнстера вспыхнул пожар из-за зажигательного устройства, которое было в пакете.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В субботу днем в почтовом распределительном центре в городе Гревен вблизи Мюнстера произошел пожар из-за зажигательного устройства в пакете. По сообщению полиции и прокуратуры, никто не пострадал.

Пока ничего нельзя сказать об отправителе и получателе, поскольку пакет был почти полностью уничтожен, сказал старший прокурор Дирк Оллех.

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Не было обнаружено ничего, что могло бы указывать на мотив. Однако сейчас предпринимаются попытки реконструировать маршрут посылки.

Посылка содержала бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и детонатор.

Также непонятно, зажигательное устройство загорелось намеренно или случайно. Пожарная команда смогла быстро потушить пожар. Здание не пострадало.

Также выясняется, есть ли параллели с подобными инцидентами.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников по вопросам безопасности сообщила, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду.

СМИ сообщали, что пакеты с зажигательным устройством, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправили из Литвы, причем отправитель использовал фальшивые личные данные.