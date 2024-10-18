ЗМІ: Самозаймисті пакунки до ФРН та Британії відправили з Литви через підставну особу

Пакунки із запалювальним пристроєм, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Великій Британії, відправили з Литви, причому відправник використав фальшиві особисті дані.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", стало відомо литовському мовнику LRT.

За даними телеканалу, зловмисник використовував фальшиві дані для відправки посилок до Британії та Німеччини, використовуючи адресу, за якою одержувач не проживає. Пакунки відправили з Литви 19 липня, імовірно, за них заплатили готівкою.

Обидва відправлення, стверджує LRT, призначались до одного і того ж адресата у Британії. Одне з них загорілося в німецькому Лейпцигу перед завантаженням на вантажний літак, а інше – на складі DHL в Бірмінгемі.

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Одержувач посилки, за інформацією ЗМІ, не проживає за вказаною британською адресою.

Дані LRT також показують, що той самий зловмисник відправляв інші посилки, але не авіапоштою, тому загрози для авіації не було.

Наразі невідомо, чи вже з’ясований механізм самозаймання посилок, але, як повідомляє телеканал, перед відправкою з них просили вийняти кілька лужних батарейок типу ААА.

Раніше цього тижня голова внутрішньої розвідувальної служби Німеччини Томас Хальденванг розповів про випадок, коли посилка загорілась у логістичному центрі DHL у Лейпцигу, і лише завдяки збігу обставин пожежа не почалась на борту літака, який перевозив посилку.

У Британії також підтвердили подібний випадок на складі DHL у Бірмінгемі, його розслідування триває.