У ПАРЄ назвали неприйнятними погрози прем'єра Грузії на адресу президентки

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос назвав неприйнятними погрози прем'єра Грузії Іраклія Кобахідзе на адресу президентки Саломе Зурабішвілі.

Про це він написав в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Кобахідзе заявив, що президентці Саломе Зурабішвілі доведеться залишити свою посаду 29 грудня – у день, коли, згідно з конституцією, закінчується термін її повноважень, натякнувши, що у разі відмови їй загрожує в’язниця.

У зв'язку з цим Русопулос нагадав Кобахідзе, що Грузія все ще входить до Ради Європи.

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"Хочу нагадати прем'єру Кобахідзе, що його країна є членом Ради Європи. Пряма погроза, яку він зробив сьогодні на адресу Саломе Зурабішвілі ув'язнити її, коли термін її повноважень закінчується 29 грудня, є неприйнятною, такою, що суперечить принципам демократії та верховенства права", – наголосив президент ПАРЄ.

Русопулос закликав відкликати цю заяву і привести свої дії у відповідність до принципів Ради Європи, які він повинен поважати.

14 грудня на виборах президента Грузії, які вперше проходили не прямим народним голосуванням, затвердили головою держави єдиного кандидата, висунутого партією влади, ексфутболіста Михеїла Кавелашвілі.

Саломе Зурабішвілі вважає голосування нелегітимним і не визнає його результати. Вона обіцяє залишатися на посаді, доки не будуть проведені справедливі парламентські вибори.

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