Прем’єр Грузії пригрозив тюрмою президентці, якщо вона не залишить посаду

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що президентці Саломе Зурабішвілі доведеться залишити свою посаду 29 грудня – у день, коли, згідно з конституцією, закінчується термін її повноважень, натякнувши, що у разі відмови їй загрожує в’язниця.

Заяву Кобахідзе наводить портал SOVA, пише "Європейська правда".

Глава уряду Грузії сказав, що Зурабішвілі не залишилося й тижня на її посаді.

"Щоправда, деякі європейські політики й офіційні особи кажуть, що багато чого може статися до 29 грудня, але я запевняю вас, що станеться не так уже й багато. Deep state (глибинна держава. – Ред.) не може перемогти в Грузії, радикальна опозиція не може перемогти. 29-го доведеться залишити свою посаду", – зазначив Кобахідзе.

Реклама:

"Подивимося, де вона (Зурабішвілі) продовжить жити – за ґратами чи на волі. Я думаю, у неї достатньо підстав не порушувати норми Кримінального кодексу", – додав грузинський прем'єр-міністр.

14 грудня на виборах президента Грузії, які вперше проходили не прямим народним голосуванням, затвердили головою держави єдиного кандидата, висунутого партією влади, ексфутболіста Михаїла Кавелашвілі.

Саломе Зурабішвілі вважає голосування нелегітимним і не визнає його результати. Вона обіцяє залишатися на посаді, доки не будуть проведені справедливі парламентські вибори.

Читайте також Editorial "Європейської правди" про те, чому Київ має якнайшвидше змінити політику щодо Грузії, та чому не повинен визнавати нового президента Грузії.