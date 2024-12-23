Президент Румунії доручив партії чинного прем’єра сформувати уряд

Президент Румунії Клаус Йоганніс, який залишає посаду, доручив соціал-демократу Марчелу Чолаку сформувати новий уряд в понеділок після того, як три проєвропейські партії узгодили деталі коаліції, яка забезпечила їм парламентську більшість.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

До коаліційного уряду, який, як очікується, отримає вотум довіри парламенту пізніше в понеділок, увійшли соціал-демократи Чолаку, правоцентристські ліберали та етнічна угорська партія UDMR. Включаючи представників меншин, коаліція контролює близько 54% місць у законодавчому органі.

Новий уряд повинен буде затвердити календар проведення нових президентських виборів у два тури, після того як Конституційний суд Румунії ухвалив безпрецедентне рішення перезапустити проведення президентських виборів через скандал довкола кампанії Келіна Джорджеску.

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Три партії, що входять до коаліції, домовилися підтримати єдиного кандидата у президенти, щоб запобігти перемозі ультраправих. Наразі їхнім кандидатом є Крін Антонеску, колишній лідер Ліберальної партії.

"Я усвідомлюю, що це буде нелегкий мандат, але дуже важливо, щоб цей уряд відновив довіру інвесторів", – сказав Чолаку журналістам.

Перед новим кабінетом міністрів Румунії також стоятиме складне завдання знизити бюджетний дефіцит з очікуваних 8,6% від економічного виробництва цього року – найбільшого в ЄС – до близько 7% у 2025 році, а рейтингові агентства та аналітики очікують підвищення податків.