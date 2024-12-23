Президент Румынии поручил партии действующего премьера сформировать правительство

Президент Румынии Клаус Йоханнис, который покидает пост, поручил социал-демократу Марчелу Чолаку сформировать новое правительство в понедельник после того, как три проевропейские партии согласовали детали коалиции, которая обеспечила им парламентское большинство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В коалиционное правительство, которое, как ожидается, получит вотум доверия парламента позже в понедельник, вошли социал-демократы Чолаку, правоцентристские либералы и этническая венгерская партия UDMR. С представителями меньшинств коалиция контролирует около 54% мест в законодательном органе.

Новое правительство должно будет утвердить календарь проведения новых президентских выборов в два тура, после того как Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение перезапустить проведение президентских выборов из-за скандала вокруг кампании Кэлина Джорджеску.

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Три партии, входящие в коалицию, договорились поддержать единого кандидата в президенты, чтобы предотвратить победу ультраправых. Сейчас их кандидатом является Крин Антонеску, бывший лидер Либеральной партии.

"Я осознаю, что это будет нелегкий мандат, но очень важно, чтобы это правительство восстановило доверие инвесторов", – сказал Чолаку журналистам.

Перед новым кабинетом министров Румынии также будет стоять сложная задача снизить бюджетный дефицит с ожидаемых 8,6% от экономического производства в этом году – крупнейшего в ЕС – до около 7% в 2025 году, а рейтинговые агентства и аналитики ожидают повышения налогов.