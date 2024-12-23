ЗМІ: Лідери партій урядової коаліції Румунії узгодили спільного кандидата у президенти

Лідери партій, що входять до урядової коаліції Румунії, домовилися про єдиного кандидата на президентських виборах, і ним стане ліберал Крін Антонеску.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Hotnews.ro з посиланням на джерела.

"Соціал-демократична партія, Національна ліберальна партія та етнічна угорська партія UDMR і група нацменшин домовилися про єдиного кандидата в президенти в особі Кріна Антонеску", – повідомили політичні джерела.

Рішення буде проголосоване на форумах керівництва кожної партії.

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Колишній лідер Ліберальної партії Крін Антонеску, який багато років перебував поза увагою громадськості, підтвердив у неділю, що існує "складна" дискусія щодо його кандидатури на президентських виборах 2025 року з боку формувань, які входять до проєвропейської коаліції.

"Це складна дискусія, яка також передбачає формування уряду, як пріоритет. Ми домовилися про те, що кожен з нас повинен повідомити в кінці цих дискусій", – сказав Крін Антонеску в інтерв'ю Радіо Свобода.

13 грудня колишній лідер лібералів заявив в ефірі телеканалу Digi24, що до цього моменту йому не пропонували балотуватися на президентських виборах 2025 року, і він уточнить, чи зацікавлений він у цьому, лише коли йому надійде така пропозиція.

Нагадаємо, після парламентських виборів на початку грудня проєвропейські партії PSD, Союз порятунку Румунії (USR), PNL, UDMR та представники національних меншин досягли домовленості про коаліцію.

У підписаній резолюції вони задекларували наміри забезпечити стабільний уряд, захистити європейський курс Румунії і не допустити її міжнародної ізоляції.

Про ризики цього заговорили через несподіване лідерство у першому турі президентських виборів ультраправого кандидата Келіна Джорджеску та другого місця ультраправого Альянсу за об'єднання румунів (AUR) на парламентських виборах.

Але Конституційний суд Румунії ухвалив безпрецедентне рішення перезапустити проведення президентських виборів через скандал довкола кампанії Джорджеску.