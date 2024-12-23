Розвідка Британії: У листопаді Росія вдарила по Україні понад 2 тисячами безпілотників

Розвідка Великої Британії проаналізувала активність використання Росією безпілотників проти українських регіонів впродовж листопада.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 23 грудня, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у листопаді 2024 року Росія запустила по регіонах України близько 2,3 тисячі безпілотних авіаційних комплексів односторонньої атаки різних типів, що вкотре перевищило загальну кількість за попередній місяць.

У британській розвідці наголосили, що щомісячна кількість безпілотників постійно зростала протягом усього 2024 року, причому значне збільшення – понад 200 одиниць порівняно з попереднім місяцем – спостерігалося з липня 2024 року.

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Водночас у звіті зауважили, що темпи зростання з жовтня по листопад знизилися порівняно з попередніми місяцями. Дані за грудень 2024 року свідчать про приблизно 850 запусків.

Однак, як зауважили британські розвідники, цілком ймовірно, що погода вплинула на операції в грудні, про що свідчать деякі ночі зі значно більшими хвилями після періоду низької активності або її відсутності.

За відсутності впливу на пускові майданчики і виробництво, цілком імовірно, що Росія може підтримувати кількість запусків на рівні, щонайменше, понад 1,5 тисячі на місяць, зазначили у звіті.

Як зазначили у розвідці Британії, російські дрони забезпечують покриття цілей по всій території України, що дозволяє Росії зберігати тиск і водночас поповнювати запаси авіаційних ракет дальнього радіуса дії.

Окрім цього, у звіті зауважили, що цілком ймовірно, що у вересні-листопаді 2024 року до 50-60% усіх пусків були "хибними пусками БпЛА".

Британці проінформували, що російські війська мають у своєму розпорядженні різноманітні приманки.

Менші за розміром і дешевші за безпілотники класу Shahed завдяки конструкційним матеріалам, вони мають на меті ускладнити українську оборону, насичуючи або заплутуючи радіолокаційну картину, змушуючи українські команди ППО працювати більше, сподіваючись з часом викликати в них стомлення.

Розвідники додали, що деякі з цих систем, ймовірно, все ще несуть невелике корисне навантаження вибухівки, що, зрештою, робить їх не менш небезпечними, якщо вони досягнуть цілі.

У жовтні британські розвідники писали, що впродовж місяця Росія запустила по українських регіонах близько 2 тисяч ударних дронів, а це – приблизно на 700 одиниць більше, ніж у вересні.

Як зазначала раніше розвідка Британії, 28 листопада Росія досягла нового максимуму втрат за один день – 2030 осіб. Тоді вперше показник втрат РФ за день перевищив 2000.