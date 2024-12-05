Розвідка Британії: Армія РФ зазнала рекордних втрат у війні протягом листопада

Розвідка Великої Британії зазначає, що у листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні (убитими і пораненими) досягли нового рекордну.

Відповідний огляд британської розвідки опублікований в X (Twitter) Міноборони Британії, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено в огляді з посиланням на дані українського Генштабу, у листопаді середньодобовий показник втрат окупаційної армії РФ склав 1523 особи (вбитими та пораненими).

Крім того, 28 листопада було досягнуто нового максимуму втрат за один день – 2030 осіб. Це уперше показник втрат РФ за день перевищив 2000.

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Листопад став п'ятим місяцем поспіль, коли російські війська збільшують свої щомісячні загальні втрати, зауважила британська розвідка. Також цього місяця РФ зазнала найвищих втрат, загальне число яких склало 45 680 осіб.

За даними відомства, високий рівень втрат відображає високий темп російських операцій і наступів.

Окупаційна армія намагається посилити тиск на українські рубежі, прагнучи відтіснити українські війська на кількох ділянках фронту.

"У грудні 2024 року, незважаючи на настання зими, кількість втрат у російських військах, найімовірніше, і далі перевищуватиме 1000 осіб на день, а піхотні атаки продовжуватимуться на кількох напрямках", – резюмується в огляді.

21 жовтня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про важку ситуацію на полі бою в Україні, вказавши, що лінія фронту зараз "найменш стабільна, ніж будь-коли з перших днів повномасштабного вторгнення" в лютому 2022 року.

Нещодавно розвідка Великої Британії назвала масоване використання безпілотних літальних апаратів ключовою подією, яка змінила характер війни РФ проти України.