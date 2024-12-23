Трамп запевнив своїх прихильників, що у США буде "лише два гендери"

Новообраний американський президент Дональд Трамп заявив, що боротиметься з "гендерним божевіллям".

Про це Трамп заявив під час виступу на AmericaFest, передає "Європейська правда".

Під час свого виступу Трамп заявив, що буде боротися із "трансгендерним божевіллям" – це викликало шквал овацій серед глядачів.

"Одним розчерком моєї ручки у перший день ми зупинимо трансгендерне божевілля. І я підпишу наказ про припинення статевого каліцтва дітей, виключення трансгендерів із війська, шкіл. Ми триматимемо чоловіків за межами жіночого спорту. І це буде зроблено у перший день", – пообіцяв він.

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Він наголосив, що уряд Сполучених Штатів офіційно "визнаватиме лише дві статі – чоловічу та жіночу".

Серед іншого, Трамп повторив свої давні передвиборчі обіцянки, зокрема боротися з нелегальною міграцією.

Зазначимо, видання The Independent у листопаді писало, що Трамп підпише указ, яким звільнить трансгендерних військовослужбовців з армії, в перший же день свого перебування на посаді.

На початку листопада до Палати представників США обрали першу відкриту трансгендерну людину – демократку Сару Макбрайд.