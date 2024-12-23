Трамп заверил своих сторонников, что в США будет "только два гендера"

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп заявил, что будет бороться с "гендерным безумием".

Об этом Трамп заявил во время выступления на AmericaFest, передает "Европейская правда".

Во время своего выступления Трамп заявил, что будет бороться с "трансгендерным безумием" – это вызвало шквал оваций у зрителей.

"Одним росчерком моей ручки в первый день мы остановим трансгендерное безумие. И я подпишу приказ о прекращении полового уродования детей, исключении трансгендеров из армии, школ. Мы будем держать мужчин за пределами женского спорта. И это будет сделано в первый день", – пообещал он.

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Он подчеркнул, что правительство Соединенных Штатов официально "будет признавать только два пола – мужской и женский".

Среди прочего, Трамп повторил свои давние предвыборные обещания, в частности бороться с нелегальной миграцией.

Отметим, издание The Independent в ноябре писало, что Трамп подпишет указ, которым уволит трансгендерных военнослужащих из армии, в первый же день своего пребывания в должности.

В начале ноября в Палату представителей США избрали первого открытого трансгендерного человека – демократку Сару Макбрайд.