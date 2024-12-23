Навіщо Орбан пішов на конфлікт із Польщею та які наслідки це матиме

Польща та Угорщина, які в останні роки (особливо за правління партії "Право і справедливість"; "ПіС") демонстрували тісну співпрацю у межах Вишеградської групи, опинилися на межі дипломатичної кризи.

Причиною стало рішення уряду Віктора Орбана надати політичний притулок колишньому заступнику міністра юстиції Польщі та депутату "ПіС" Марчину Романовському, якого польська прокуратура розшукує за підозрою у нецільовому використанні коштів Фонду справедливості.

В уряді Дональда Туска не приховують, що розглядають рішення Будапешта не лише як дипломатичний інцидент, а насамперед як політичну гру, спрямовану на підтримку опозиції.

Докладніше про цей інцидент і його можливі наслідки читайте в статті експерта-міжнародника Станіслава Желіховського Втеча до Орбана: навіщо Угорщина пішла на гострий конфлікт із Польщею. Далі – стислий її виклад.

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Марчин Романовський опинився у центрі скандалу ще в липні 2024 року, коли був затриманий за звинуваченням у неналежному розподілі коштів Фонду справедливості.

Йдеться про спеціальний фонд Мін'юсту, спрямований на фінансову підтримку потерпілих та свідків, а також надання допомоги особам, звільненим із місць позбавлення волі.

Як виявило слідство, чимала частина цих коштів (точну суму не називають) замість соціальних потреб була використана в політичних чи особистих цілях.

Варто уточнити, що про можливі фінансові порушення у Фонді справедливості польська опозиція та незалежні медіа заявляли ще до парламентських виборів 2023 року, за правління партії "Право і справедливість".

9 грудня 2024 року Окружний суд у Варшаві прийняв рішення про тримісячний запобіжний захід Романовському.

Щоправда, політик не з’явився в залі суду і ніхто на той час не знав, де він.

Втім, за кілька годин в мережі з’явилося фото, на якому видно, як Романовський лежить на лікарняному ліжку зі слідами крові на простирадлах й прооперованим носом. Світлини першими оприлюднило телебачення wPolsce24, пов’язане із "Правом і справедливістю" ("ПіС").

Але фактично медичний заклад опальний політик покинув за власним бажанням 6 грудня – за три дні до рішення суду.

А в день, коли виклали зазначене фото, Романовський щонайменше 24 години як перебував в Угорщині.

Вже 19 грудня захисник Романовського, адвокат Бартош Левандовський, заявив, що уряд Угорщини надав польському політику міжнародний захист на підставі закону про притулок.

У відповідь на дії Будапешта МЗС Польщі заявило, що розцінює рішення уряду Орбана як "недружній акт щодо Республіки Польща і такий, що суперечить елементарним принципам, які застосовуються до держав-членів ЄС".

Також відомство оголосило, що "якщо Угорщина не виконає своїх європейських зобов’язань", Польща звернеться до Європейської комісії з проханням розпочати провадження у справі Угорщини відповідно до ст. 259 Договору про функціонування Євросоюзу.

Фактично для коаліції Дональда Туска ця справа стала інструментом демонстрації корумпованості попередньої влади.

Натомість для "ПіС" це ще одна нагода консолідувати своїх прихильників навколо ідеї "політичних переслідувань", напередодні президентських виборів.

Віктор Орбан давно вважається союзником "Права і справедливості" на міжнародній арені. Їхня співпраця базується на спільній критиці Європейського Союзу, прагненні до суверенітету держав-членів і недовіру до ліберальної політики Брюсселя.

Орбан фактично підігрує польській опозиції в її прагненні повернутися до влади.

Конфлікт має і геополітичний вимір. У момент, коли Європа стикається з численними викликами – від війни Росії проти України до інших типів загроз з боку Москви, – внутрішній конфлікт ЄС між двома сусідніми країнами тільки грає на руку російському диктатору.

Докладніше – в матеріалі Станіслава Желіховського Втеча до Орбана: навіщо Угорщина пішла на гострий конфлікт із Польщею.