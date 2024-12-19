Польща: Рішення Угорщини дати притулок депутату під слідством – ворожий акт

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський різко відреагував на рішення Угорщини надати притулок польському депутату від колишньої партії влади Марчину Романовському, який перебуває під слідством.

Про це Сікорський написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За словами польського міністра, рішення угорського уряду надати Романовському політичний притулок Варшава вважає "актом, ворожим до Республіки Польща та принципів Європейського Союзу".

"Про наші рішення ми оголосимо завтра", – додав він.

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Decyzję rządu Viktora Orbana o przyznaniu azylu politycznego podejrzanemu o przestępstwa kryminalne, poszukiwanemu europejskim nakazem aresztowania M. Romanowskiemu uznajemy za akt nieprzyjazny wobec Rzeczpospolitej Polskiej i zasad Unii Europejskiej. Jutro ogłosimy nasze… – Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 19, 2024

Раніше в четвер адвокат Романовського заявив, що уряд Угорщини надав йому притулок, бо польський депутат нібито "не може розраховувати на справедливий судовий розгляд у Польщі через політичну заангажованість деяких суддів, які відкрито підтримують нинішнього міністра юстиції".

Нагадаємо, Марчина Романовського затримали в липні 2024 року у межах розслідування про можливі зловживання у розпорядженні коштами у Фонді справедливості – спеціальному фонді для підтримки постраждалих від злочинів, що підпорядковується Міністерству юстиції Польщі.

Розслідування триває, зокрема, щодо перевищення повноважень та невиконання обов'язків колишніми посадовцями польського Мін'юсту, до обов'язків яких входило управління, розподіл та виплати коштів з Фонду.

Романовський зник на початку грудня після нібито лікування; за інформацією польських ЗМІ, він міг виїхати за кордон і переховується в Іспанії.

Він опинився серед посадовців попереднього уряду, яким зі зміною влади почали ставити запитання щодо їхньої роботи за правління "ПіС". Серед іншого, це скандал з використанням шпигунського програмного забезпечення Pegasus для стеження за опонентами, а також організація голосування поштою в розпал пандемії коронавірусу.

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