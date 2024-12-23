Зачем Орбан пошел на конфликт с Польшей и какие последствия это будет иметь

Польша и Венгрия, которые в последние годы (особенно при правлении партии "Право и справедливость"; "ПиС") демонстрировали тесное сотрудничество в рамках Вышеградской группы, оказались на грани дипломатического кризиса.

Причиной стало решение правительства Виктора Орбана предоставить политическое убежище бывшему заместителю министра юстиции Польши и депутату "ПиС" Марчину Романовскому, которого польская прокуратура разыскивает по подозрению в нецелевом использовании средств Фонда справедливости.

В правительстве Дональда Туска не скрывают, что рассматривают решение Будапешта не только как дипломатический инцидент, а прежде всего как политическую игру, направленную на поддержку оппозиции.

Подробнее об этом инциденте и его возможных последствиях читайте в статье эксперта-международника Станислава Желиховского Бегство к Орбану: зачем Венгрия пошла на резкий конфликт с Польшей. Далее – краткое ее изложение.

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Марчин Романовский оказался в центре скандала еще в июле 2024 года, когда был задержан по обвинению в ненадлежащем распределении средств Фонда справедливости.

Речь идет о специальном фонде Минюста, направленном на финансовую поддержку потерпевших и свидетелей, а также оказание помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы.

Как выявило следствие, немалая часть этих средств (точную сумму не называют) вместо социальных нужд была использована в политических или личных целях.

Стоит уточнить, что о возможных финансовых нарушениях в Фонде справедливости польская оппозиция и независимые медиа заявляли еще до парламентских выборов 2023 года, при правлении партии "Право и справедливость".

9 декабря 2024 года Окружной суд в Варшаве принял решение о трехмесячной мере пресечения Романовскому.

Правда, политик не появился в зале суда и никто в то время не знал, где он.

Впрочем, через несколько часов в сети появилось фото, на котором видно, как Романовский лежит на больничной койке со следами крови на простынях и прооперированным носом. Фотографии первыми обнародовало телевидение wPolsce24, связанное с "Правом и справедливостью" ("ПиС").

Но по факту медицинское учреждение опальный политик покинул по собственному желанию 6 декабря – за три дня до решения суда.

А в день, когда выложили указанное фото, Романовский минимум 24 часа как находился в Венгрии.

Уже 19 декабря защитник Романовского, адвокат Бартош Левандовский, заявил, что правительство Венгрии предоставило польскому политику международную защиту на основании закона об убежище.

В ответ на действия Будапешта МИД Польши заявил, что расценивает решение правительства Орбана как "недружественный акт в отношении Республики Польша и противоречащий элементарным принципам, которые применяются к государствам-членам ЕС".

Также ведомство объявило, что "если Венгрия не выполнит своих европейских обязательств", Польша обратится в Европейскую комиссию с просьбой начать производство по делу Венгрии в соответствии со ст. 259 Договора о функционировании Евросоюза.

Фактически для коалиции Дональда Туска это дело стало инструментом демонстрации коррумпированности предыдущей власти.

А для "ПиС" это еще одна возможность консолидировать своих сторонников вокруг идеи "политических преследований", накануне президентских выборов.

Виктор Орбан давно считается союзником "Права и справедливости" на международной арене. Их сотрудничество базируется на общей критике Европейского Союза, стремлении к суверенитету государств-членов и недоверии к либеральной политике Брюсселя.

Орбан фактически подыгрывает польской оппозиции в ее стремлении вернуться к власти.

Конфликт имеет и геополитическое измерение. В момент, когда Европа сталкивается с многочисленными вызовами – от войны России против Украины до других типов угроз со стороны Москвы, – внутренний конфликт ЕС между двумя соседними странами только играет на руку российскому диктатору.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского Бегство к Орбану: зачем Венгрия пошла на резкий конфликт с Польшей.