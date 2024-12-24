Орбан: Війна закінчиться у 2025 році або переговорами, або одна зі сторін буде знищена

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що війна Росії і України закінчиться у 2025 році або мирними переговорами, або одна з воюючих сторін буде знищена.

Таку думку він висловив в інтерв’ю Magyar Nemzet, пише "Європейська правда".

Орбан висловив переконання, що у 2025 році війна в Україні закінчиться і європейські економіки, у тому числі угорська, знову "матимуть великі економічні успіхи".

У відповідь на питання журналіста, що буде, якщо війна не закінчиться, Орбан сказав: "Війна закінчиться у 2025 році. Або її можна буде завершити мирними переговорами, або одна з воюючих сторін буде знищена".

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Водночас Орбан поскаржився, говорячи про війну, що "зірки на небі ще ніколи не складалися так погано, а останні чотири роки були найважчими відтоді, як вітри зміни режиму занесли мене в політику".

Нагадаємо, раніше Орбан навів свою версію того, чому обраному президенту США Дональду Трампу, якого він відкрито підтримує, не вдалося завершити війну в Україні за добу.

А президент України Володимир Зеленський розкритикував спроби Орбана представити себе як "посередника" у "врегулюванні" війни.

У МЗС України звинувачують Орбана в "піарі" через пропозиції "різдвяного перемирʼя".