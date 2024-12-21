Орбан пояснив, чому Трамп не припинив війну в Україні "за 24 години"

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан навів свою версію того, чому обраному президенту США Дональду Трампу, якого він відкрито підтримує, не вдалось завершити війну в Україні за добу.

Про це Орбан сказав на пресконференції в суботу, 21 грудня, повідомляє "Європейська правда".

Угорського премʼєра спитали про слова Трампа під час передвиборчої кампанії, коли він пообіцяв завершити війну в Україні "за 24 години" – про що не разі говорив і сам Орбан.

На це той сказав, що у США, згідно із законом, ті, хто ще не вступив на посаду, не може вести переговори від імені держави, і тому Трамп "навіть не зміг сісти за стіл з Путіним, щоб обговорити питання миру".

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"Реалістично, що він почне діяти протягом перших 24 годин після вступу на посаду", – додав Орбан.

Раніше президент Володимир Зеленський казав, що не сприймає буквально передвиборчу обіцянку Дональда Трампа завершити війну в Україні "за 24 години", але трактує її як бажання обраного президента США зробити це якнайшвидше.

За даними опитування, понад 44% українців кажуть про довіру до обраного президента США Дональда Трампа, що суттєво більше, ніж в усіх європейських країнах.