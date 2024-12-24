Мер Варшави випередив президента у рейтингу довіри до польських політиків

Перше місце в рейтингу довіри серед польських політиків посів мер Варшави Рафал Тшасковський – на нього вказали 45,8% респондентів.

Про це свідчать результати опитування IBRiS для Onet, передає "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Зазначено, що довіра до кандидата в президенти від "Громадянської коаліції" зросла на 3,2 відсоткових пункти порівняно з листопадовим опитуванням. Не довіряють Тшасковському 48,7% респондентів.

Друге місце в опитуванні посів президент Анджей Дуда, якого в рейтингу довіри обрали 41,2% респондентів. Це на 1,5 відсоткових пункти менше, ніж у попередньому місяці. У грудні недовіру до президента висловили 54% опитаних.

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36,7% респондентів висловили довіру колишньому прем'єр-міністру, віцепрезиденту партії "Право і справедливість" Матеушу Моравецькому. Довіра до нього залишається на тому ж рівні, що і в листопаді. Недовіру до політика висловили 58,7% респондентів.

На четвертому місці опинився прем'єр-міністр Дональд Туск, який отримав 36,5% оцінок. Це означає падіння довіри до прем'єр-міністра на 5,1 відсоткового пункту порівняно з попереднім місяцем. Портал підкреслює, що це найгірший результат для прем'єр-міністра з моменту його приходу до влади минулого року. Опитування показує, що прем'єр-міністру не довіряють 54,1% респондентів.

Довіру до спікера Сейму Шимона Головні висловили 34,8%, що ставить його на п'яте місце в рейтингу довіри. Це на 6,2 відсоткових пункти нижче, ніж у попередньому місяці. Натомість 49,6% опитаних ставляться до нього негативно.

Кароль Навроцький, президент Інституту національної пам'яті та кандидат, якого підтримує партія "Право і справедливість" на президентських виборах наступного року, посів шосте місце. Довіру Навроцькому висловили 33,2 відсотка опитаних. Портал зазначає, що це на 19,2 відсоткових пункти більше, ніж у попередньому місяці. Ще в листопаді 46,2% респондентів не знали його. Наразі його не знають 12% опитаних. Недовіру до кандидата висловили 47% опитаних.

До першої десятки політиків з найвищим рівнем довіри також увійшли віцепрем'єр-міністр, голова Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш (32,8%), президент партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський (32,1%), співголова Лівої партії Влодзімєж Чажастий (30,3%) та віцеспікер Сейму, голова клубу PSL-TD Пьотр Зґожельський (29,2%).

Переможцями так званого антирейтингу, тобто недовіри респондентів, у грудні стали Матеуш Моравецький (58,7%), Ярослав Качинський (58,1%) та кандидат від "Конфедерації" на президентських виборах наступного року Славомір Ментцен (55,4%).

Опитування було проведене Інститутом ринкових та соціальних досліджень IBRiS 19-20 грудня 2024 року за загальнонаціональною вибіркою 1100 осіб за допомогою стандартизованого комп'ютерного інтерв'ю з використанням анкетування (CATI).

Вважається, що основними кандидатами в президенти Польщі є мер Варшави, кандидат від "Громадянської коаліції" Рафал Тшасковський та підтримуваний "Правом і справедливістю" голова Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький.

Вибори президента Польщі мають відбутись у першій половині 2025 року. Чинний глава держави Анджей Дуда завершує другий термін на посаді й не може балотуватись.

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