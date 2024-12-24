Мэр Варшавы опередил президента в рейтинге доверия к польским политикам

Первое место в рейтинге доверия среди польских политиков занял мэр Варшавы Рафал Тшасковский – на него указали 45,8% респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS для Onet, передает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Указано, что доверие к кандидату в президенты от "Гражданской коалиции" выросло на 3,2 процентных пункта по сравнению с ноябрьским опросом. Не доверяют Тшасковскому 48,7% респондентов.

Второе место в опросе занял президент Анджей Дуда, которого в рейтинге доверия выбрали 41,2% респондентов. Это на 1,5 процентных пункта меньше, чем в предыдущем месяце. В декабре недоверие к президенту выразили 54% опрошенных.

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36,7% респондентов выразили доверие бывшему премьер-министру, вице-президенту партии "Право и справедливость" Матеушу Моравецкому. Доверие к нему остается на том же уровне, что и в ноябре. Недоверие к политику выразили 58,7% респондентов.

На четвертом месте оказался премьер-министр Дональд Туск, который получил 36,5% оценок. Это означает падение доверия к премьер-министру на 5,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Портал подчеркивает, что это худший результат для премьер-министра с момента его прихода к власти в прошлом году. Опрос показывает, что премьер-министру не доверяют 54,1% респондентов.

Доверие к спикеру Сейма Шимону Головне выразили 34,8%, что ставит его на пятое место в рейтинге доверия. Это на 6,2 процентных пункта ниже, чем в предыдущем месяце. Зато 49,6% опрошенных относятся к нему негативно.

Кароль Навроцкий, президент Института национальной памяти и кандидат, которого поддерживает партия "Право и справедливость" на президентских выборах в следующем году, занял шестое место. Доверие Навроцкому выразили 33,2 процента опрошенных. Портал отмечает, что это на 19,2 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяце. Еще в ноябре 46,2% респондентов не знали его. Сейчас его не знают 12% опрошенных. Недоверие к кандидату выразили 47% опрошенных.

В первую десятку политиков с самым высоким уровнем доверия также вошли вице-премьер-министр, глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш (32,8%), президент партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский (32,1%), сопредседатель Левой партии Влодзимеж Чажастый (30,3%) и вице-спикер Сейма, председатель клуба PSL-TD Петр Згожельский (29,2%).

Победителями так называемого антирейтинга, то есть недоверия респондентов, в декабре стали Матеуш Моравецкий (58,7%), Ярослав Качиньский (58,1%) и кандидат от "Конфедерации" на президентских выборах в следующем году Славомир Ментцен (55,4%).

Опрос был проведен Институтом рыночных и социальных исследований IBRiS 19-20 декабря 2024 года по общенациональной выборке 1100 человек с помощью стандартизированного компьютерного интервью с использованием анкетирования (CATI).

Считается, что основными кандидатами в президенты Польши являются мэр Варшавы, кандидат от "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский и поддерживаемый "Правом и справедливостью" глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

Выборы президента Польши должны состояться в первой половине 2025 года. Действующий глава государства Анджей Дуда завершает второй срок на посту и не может баллотироваться.

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