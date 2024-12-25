Монарх Люксембургу зречеться престолу на користь сина

Великий герцог Люксембургу Анрі оголосив, що у жовтні 2025 року зречеться престолу та передасть трон своєму синові – спадкоємному великому герцогу Гійому.

Про це Анрі сказав у промові з нагоди Різдва 24 грудня, повідомляє "Європейська правда".

Люксембурзький монарх під час звернення до нації сказав, що "востаннє виголошує різдвяну промову як глава держави".

"Сьогодні ми з Великою герцогинею раді повідомити вам, що принц Гійом і принцеса Стефанія стануть нашими наступниками 3 жовтня 2025 року", – анонсував Анрі.

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Гійом (ліворуч) та Анрі Фото: Королівський двір Люксембургу

За його словами, для наступного покоління настав час узяти "відповідальність за світ, який, сподіваюся, буде більш мирним і стабільним".

69-річний Анрі, старший син покійного Великого герцога Жана і принцеси Бельгії Жозефіни-Шарлотти, став главою Люксембургу в жовтні 2000 року.

Підготовка до його зречення почалась ще у червні, коли з нагоди національного свята Люксембургу Анрі надав Гійому представницький статус.

43-річний Гійом – старший син Анрі та Шарлотти, одружений з принцесою Стефані де Ланнуа, бельгійською графинею, з жовтня 2012 року. У них двоє синів.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року королева Данії Маргрете ІІ оголосила про своє зречення від престолу, посилаючись на стан здоров'я, та передала престол сину Фредеріку.