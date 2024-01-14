Фредерік X став королем Данії після того, як у неділю його матір, королева Маргрете II, офіційно зреклася престолу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Маргрете II підписала документ про зречення – це означає, що автоматично її 55-річний син Фредерік X стає королем.

Момент, коли королева Маргрете ІІ підписує декларацію про своє зречення

Формально Фредерік Х буде проголошений королем з балкона палацу Крістіансборг пізніше у неділю. Оголошення зробить прем’єрка Метте Фредеріксен.

Таким чином Маргрете IІ закінчила своє 52-річне правління, будучи найдовготривалішим правлячим монархом у Данії.

Вона стала першим монархом країни за майже 900 років, яка добровільно зреклася престолу.

Останні слова королеви після того, як вона завершила процедуру зречення, були: "Боже, бережи короля".

Після сходження на престол кронпринц Фредерік матиме титул Його Високості короля Фредеріка Х. Його дружина, кронпринцеса Мері австралійського походження, відповідно, буде Її Високістю королевою Мері.

Тисячі людей зібралися на вулицях Копенгагена, щоб попрощатися з Маргрете ІІ. Автобуси людей з усієї країни прибули до столиці, а також відвідувачі з усього світу. Багато готелів міста повністю заброньовані.

Загалом очікується, що понад 100 тисяч людей у ​​центрі Копенгагена спостерігатимуть за проголошенням нового короля.

Офіційне зречення Маргарете ІІ від престолу відбулося через два тижні після її несподіваної заяви в передноворічній промові, яка сколихнула більшу частину країни.

Протягом 2023 року королева перенесла операцію на спині, і це дало привід замислитися над тим, чи не настав час передати відповідальність наступному поколінню, про що було сказано в промові.

Маргрете II збереже титул королеви після зречення.