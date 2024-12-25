Монарх Люксембурга отречется от престола в пользу сына

Великий герцог Люксембурга Анри объявил, что в октябре 2025 года отречется от престола и передаст трон своему сыну – наследственному великому герцогу Гийому.

Об этом Анри сказал в речи по случаю Рождества 24 декабря, сообщает "Европейская правда".

Люксембургский монарх во время обращения к нации сказал, что "в последний раз произносит рождественскую речь как глава государства".

"Сегодня мы с Великой герцогиней рады сообщить вам, что принц Гийом и принцесса Стефания станут нашими преемниками 3 октября 2025 года", – анонсировал Анри.

Реклама:

Гийом (слева) и Анри Фото: Королевский двор Люксембурга

По его словам, для следующего поколения пришло время взять "ответственность за мир, который, надеюсь, будет более мирным и стабильным".

69-летний Анри, старший сын покойного Великого герцога Жана и принцессы Бельгии Жозефины-Шарлотты, стал главой Люксембурга в октябре 2000 года.

Подготовка к его отречению началась еще в июне, когда по случаю национального праздника Люксембурга Анри предоставил Гийому представительский статус.

43-летний Гийом – старший сын Анри и Шарлотты, женат на принцессе Стефани де Ланнуа, бельгийской графине, с октября 2012 года. У них двое сыновей.

Напомним, в конце 2023 года королева Дании Маргрете II объявила о своем отречении от престола, ссылаясь на состояние здоровья, и передала престол сыну Фредерику.