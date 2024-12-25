Монарх Люксембурга отречется от престола в пользу сына
Новости — Среда, 25 декабря 2024, 08:45 —
Великий герцог Люксембурга Анри объявил, что в октябре 2025 года отречется от престола и передаст трон своему сыну – наследственному великому герцогу Гийому.
Об этом Анри сказал в речи по случаю Рождества 24 декабря, сообщает "Европейская правда".
Люксембургский монарх во время обращения к нации сказал, что "в последний раз произносит рождественскую речь как глава государства".
"Сегодня мы с Великой герцогиней рады сообщить вам, что принц Гийом и принцесса Стефания станут нашими преемниками 3 октября 2025 года", – анонсировал Анри.
По его словам, для следующего поколения пришло время взять "ответственность за мир, который, надеюсь, будет более мирным и стабильным".
69-летний Анри, старший сын покойного Великого герцога Жана и принцессы Бельгии Жозефины-Шарлотты, стал главой Люксембурга в октябре 2000 года.
Подготовка к его отречению началась еще в июне, когда по случаю национального праздника Люксембурга Анри предоставил Гийому представительский статус.
43-летний Гийом – старший сын Анри и Шарлотты, женат на принцессе Стефани де Ланнуа, бельгийской графине, с октября 2012 года. У них двое сыновей.
Напомним, в конце 2023 года королева Дании Маргрете II объявила о своем отречении от престола, ссылаясь на состояние здоровья, и передала престол сыну Фредерику.