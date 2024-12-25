У Румунії рятувальники вирушили на допомогу трьом українцям, що застрягли в горах

Троє громадян України, які кілька днів перебувають в одному з найскладніших районів румунського гірського масиву Марамуреш, звернулись по допомогу до рятувальників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.ro.

У гірській рятувальній службі Марамурешу розповіли, що громадяни України перебувають у, ймовірно, одному з найскладніших районів масиву.

Вони звернулись до рятувальників увечері напередодні, 24 грудня, та повідомили, що вони "виснажені, переохолоджені через те, що були мокрі і без їжі".

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На порятунок вирушила група швидкого реагування, якій допомагає прикордонна поліція та ще дві групи рятувальників.

У гірській рятувальній службі Марамурешу уточнили, що пошук відбувається в тому ж районі, де два роки тому – 24 грудня 2022 року – звернулись по допомогу семеро інших українців.

"Рятувальна операція була однією з найскладніших як через погодні умови, так і через конфігурацію місцевості", – додали там.

На початку грудня повідомлялось, як рятувальники повіту Марамуреш врятували з гірської ущелини 28-річного українця Владислава Дуду, який тікав від мобілізації з кількамісячним кошеням на імʼя Персик.