У горах Румунії врятували ухилянта з України з кошеням

Рятувальники повіту Марамуреш на півночі Румунії врятували з гірської ущелини 28-річного українця Владислава Дуду, який тікав від мобілізації з кількамісячним кошеням на імʼя Персик.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації АР.

Дуду наприкінці минулого тижня знайшли в ущелині глибиною 400 метрів на півночі Марамурешу. У чоловіка були ознаки серйозного переохолодження, він був "мокрим і змерзлим".

Спершу українця намагались евакуювати за допомогою гелікоптера, але через складні погодні умови від цих планів довелось відмовитись. Тому румунські рятувальники дістались його пішли через глибокий сніг за температури до мінус 10 градусів за Цельсієм.

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Коли надзвичайники розстебнули куртку Владислава, під нею знайшли кошеня.

"Котик був теплим і зігрівав його... тому він врятував йому життя", – сказав АР керівник гірської рятувальної служби Марамурешу Дан Бенга.

Він пригадує, що одразу після порятунку на питання, чи все з ним гаразд, українець відповів: "Я щасливий, бо мій кіт живий". Під час підйому з ущелини, який зайняв більше п'яти годин, українець не відпускав кошеня, додав Бенга.

Фото: гірська рятувальна служба Марамурешу

Сам Дуда розповів АР, що в Україні працював журналістом і покинув свій дім у Харківській області понад тиждень тому, аби уникнути мобілізації до Сил оборони.

"Що я пам'ятаю, так це страх перед невідомістю і страх не пережити цю ніч живим. Мій Персик врятував мене. Коли ми тікали, ми боялися всіх, щоб нас не відправили назад воювати на чужу війну", – сказав чоловік.

Нині Дуда лікується від наслідків переохолодження. Кошеня через недоїдання відправили до реабілітаційного центру, й очікується, що незабаром воно повністю одужає.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року в Марамуреші врятували понад 160 українських чоловіків, ще 16 знайшли мертвими.

У травні повідомлялось, що близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон із Румунією на півночі цієї країни, щоб уникнути мобілізації після початку повномасштабного російського вторгнення.