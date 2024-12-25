В Румынии спасатели отправились на помощь трем украинцам, застрявшим в горах

Трое граждан Украины, которые несколько дней находятся в одном из самых сложных районов румынского горного массива Марамуреш, обратились за помощью к спасателям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.ro.

В горной спасательной службе Марамуреша рассказали, что граждане Украины находятся в, вероятно, одном из самых сложных районов массива.

Они обратились к спасателям вечером накануне, 24 декабря, и сообщили, что они "истощены, переохлаждены из-за того, что были мокрые и без еды".

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На спасение отправилась группа быстрого реагирования, которой помогает пограничная полиция и еще две группы спасателей.

В горной спасательной службе Марамуреша уточнили, что поиск происходит в том же районе, где два года назад – 24 декабря 2022 года – обратились за помощью семь других украинцев.

"Спасательная операция была одной из самых сложных как из-за погодных условий, так и из-за конфигурации местности", – добавили там.

В начале декабря сообщалось, как спасатели уезда Марамуреш спасли из горного ущелья 28-летнего украинца Владислава Дуду, который убегал от мобилизации с многомесячным котенком по имени Персик.